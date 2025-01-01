Общо 11 непълнолетни са установени в нощни заведения в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Проверките на питейни заведения са извършени при специализирана полицейска операция. Младежите са отведени в сградата на Районното управление.

Техните родители също са извикани. Съставени са им актове по Закона за закрила на детето, след което децата са им предадени. Спрямо собственика на заведението също предстои вземането на административно отношение.

По-рано този месец бяха установени осем непълнолетни в нощни заведения в града.