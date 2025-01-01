Протестът на ул. „Московска“ пред Столична община, заради зоните за паркиране в София, приключи, движението вече е възстановено. Граждани протестираха срещу промените, свързани със зоните за паркиране в столицата. Те настояват да бъдат оттеглени измененията в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община.

БГНЕС

Исканията на хората са да не се увеличават цените за зоните, както и тяхното разширяване като обхват. Организаторът на протеста Мариян Ташев обясни, че събралите се настояват областният управител да върне за прегласуване Наредбата.

„Ако областният управител не върне за преразглеждане тази Наредба до вторник или сряда най-късно, то в сряда от 16:00 ч. пред сградата на Областната управа, на ул. "Алабин" 22, ще излезем отново на протест“, обяви пред събралите се Ташев.

Той припомни, че в София платеното паркиране е въведено през 2005 година. Ташев заяви, че за тези 20 г. в центъра на града няма нито един построен паркинг.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В кв. "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова от организаторите на протеста.

Тя заяви, че няма проблем в това да се плаща, но да се знае за какво. Кой знае къде отиват парите ни, ние не, заяви Ангелова

Протестът завърши с песента "Синя зона 2025", като организаторите обявиха, че това е "новият химн на София".

„Целта на днешния протест е да покажем на кмета и на общинските съветници, че разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против желанието на софиянци“, Ясен Цветанов, който е един от протестиращите.

Той подчерта, че протестите според него би трябвало да приключат веднага, но общината трябва да спази закона и изпълни задълженията си. „Твърдението, че разширяването на зоните ще доведе до по-голямо събиране на данъци, е абсурдно“, добави Цветанов.

Ясен обясни, че според него общината на практика иска гражданите да платят „втори данък“, защото средствата от таксите няма да бъдат инвестирани в паркинги, а в дейности, които вече се финансират от местните данъци.

Между протестиращите беше и Йорданка Попова, живееща в район „Оборище“.„Протестирам срещу разширяването на зоните, двойното поскъпване и превръщането на зелените в сини зони“, заяви Попова.

Тя допълни, че според нея основният проблем е липсата на инфраструктура — след поставянето на ограничителни колчета паркоместата ще намалеят още повече, а хората ще плащат абонамент без да получават реална услуга. Попова каза, че в документацията липсва ясна информация за броя на автомобилите с регистрация по адрес и за реално наличните места.

„Твърдят, че подобряват столицата, а ние сами събираме пари, за да ремонтираме тротоарите пред домовете си“, посочи Попова.

„Работя в зона, която вече става зелена, и ще имам право да стоя там само 4 часа. Как да изляза по време на учебните часове и да кажа на децата, че трябва да си тръгвам, защото изтича зоната?“, попита Йорданка.

Тя каза, че през годините не е изградена нито една нова зона за паркиране, въпреки събраните средства. Продадените абонаменти са много повече от реалните паркоместа, което прави паркирането вечер почти невъзможно. „Ако въведат тези промени и аз не мога да намеря място пред дома си, ще ги държа отговорни — продали са ми услуга, без да ми предоставят нищо“, категорична беше Попова.