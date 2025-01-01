Бившият министър-председател Дейвид Камерън разкри, че се е подложил на операция за премахване на рак на простатата, предаде "Би Би Си".

Лорд Камерън, на 59 години, заяви пред вестник The Times, че съпругата му е настояла да отиде на преглед, след като двамата са слушали радиоинтервю с предприемача Ник Джоунс, който води кампания за популяризиране на изследванията сред мъжете, след като самият той бил диагностициран.

Членът на Консервативната партия и връстник в Камарата на лордовете е преминал по-рано тази година тест за простат-специфичен антиген (PSA), последван от ЯМР изследване и биопсия. След това е бил подложен на фокална терапия, при която ултразвукови вълни се насочват към раковите клетки, за да ги унищожат.

Ракът на простатата е най-разпространеният вид рак сред мъжете във Великобритания, като годишно се регистрират около 55 000 нови случая.