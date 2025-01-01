Бившият държавен глава на САЩ Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за лечение на рак, съобщи днес негов говорител, цитиран от Ройтерс.

„Като част от плана за лечение на рака на простатата президентът Байдън в момента преминава през лъчетерапия и хормонално лечение“, заяви говорителят.

Джо Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак

През септември бившият държавен глава, който ще навърши 83 години следващия месец, претърпя операция по метода на Моос за отстраняване на ракови клетки от кожата. През ноември 2021 г. от дебелото му черво бе отстранен полип, който представлява доброкачествено, но потенциално предраково образувание.

Възрастта и здравето на Байдън бяха повтаряща се тема по време на управлението му и последната президентска надпревара в САЩ. Много от политическите му опоненти поставиха под въпрос умствените му способности, а коментарите им засилиха обществения фокус върху благосъстоянието му.