MICHELIN предложи София да премине през независим кулинарен одит, който да оцени качеството и потенциала на ресторантската сцена в столицата и да определи мястото ѝ на световната гастрономическа карта.

"Днес правим важна стъпка напред. MICHELIN предложи София да премине през кулинарен одит – независима оценка, която да покаже какво стои зад нашата ресторантска сцена. Това е признание, че градът има потенциал. Мишлен е най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти, който отличава честната, качествена и последователна кухня". Това обяви от фейсбук профила си кметът на София Васил Терзиев.

Според Терзиев, "ако София влезе в селекцията на Мишлен, това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град".

По думите му следващите две седмици трябвада се вземем решение дали столицата да премине през кулинарния одит. "Одитът ще ни даде честен отговор – какво правим добре и къде можем да растем. Ако го направим, още през пролетта ще имаме доклад и ясни препоръки".

Вярвам, че София може да се развива не само чрез инфраструктура, но и чрез качество на живот. Кулинарният сектор е част от тази посока. Сега е моментът да дадем видимост на труда на много професионалисти и да покажем, че София има място сред големите европейски кулинарни дестинации. Ако работим заедно, можем да го постигнем, смята той.