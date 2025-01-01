Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в 10:51 ч. тази сутрин в западната част на Тесалия, Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Епицентърът на труса е бил в района на язовир Пластира в префектура Кардица.
[EMSC] M4.0 Nov-24 08:55:03 UTC, GREECE, Depth:5.0km, https://t.co/RsURtmZ6Ah #quake pic.twitter.com/65kmr2NfVV— Earthquakes (@earthquakesApp) November 24, 2025
По данни на гръцкия Институт по геодинамика дълбочината на огнището се оценява на 10 км.
Земетресението е било усетено в голяма част от Тесалия, но според кмета на община Пластира Панайотис Нанос не са причинени щети.