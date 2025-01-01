Почти напълно запазени сгради от потопено през 2020 г. село са излезли отново на повърхността след отдръпване на водата в язовира Каракурт в източния турски окръг Карс, съобщава Анадолската агенция, споделяйки кадри от мястото.
“Kayıp köy” sular çekilince ortaya çıktı! Havadan görüntülendihttps://t.co/rT5bNnPyV5 pic.twitter.com/6MlVizn88e— A Haber (@ahaber) November 23, 2025
Двуетажни жилищни сгради, джамия със запазено минаре и останки от църква са сред изплувалите обекти от потопеното село, които са привлекли интереса не само на пътуващите по минаващия покрай язовира скоростен път Карс – Ерзурум, но и на множество туристи и фотографи.
Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düşünce daha önce su altında kalan köydeki evler ve tarihi binalar gün yüzüne çıktı.https://t.co/yXZkWtOdET pic.twitter.com/XnnBCTCexE— TRT HABER (@trthaber) November 23, 2025
Причината за отдръпването на водата в язовира Каракурт, който е въведен в експлоатация на 8 февруари 2020 г. и към който функционира ВЕЦ, е контролирано изпускане, отбелязва Анадолската агенция.