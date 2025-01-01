Криминалисти от Сливен задържаха мъж за кражба от частен имот в местността Среди дол.

Работата по случая е започнала на 20 ноември след подаден сигнал.

Според първоначалната информация, ден по-рано – на 19 ноември – извършителят е проникнал в имота и след употреба на сила е отнел 20 лева и четири мобилни телефона.

След издирване полицаите установили заподозрения – 33-годишен мъж от Сливен, криминално проявен и осъждан.

Той е задържан за срок от 24 часа. Работата по досъдебното производство продължава.