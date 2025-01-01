Челен удар между кола и камион с двама ранени край видинското село Арчар.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 06:00 ч. сутринта на 22 ноември.

Лек автомобил „Ланд Роувър“, управляван от 80-годишен чужденец, при излизане от ляв завой навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в товарен автомобил „Скания“, шофиран от 31-годишен мъж.



И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни. След преглед и оказана медицинска помощ във видинската болница, шофьорът на лекия автомобил и неговата 49-годишна спътничка са освободени за домашно лечение.



На мястото е извършен оглед от оперативна група, а по случая е образувано досъдебно производство.