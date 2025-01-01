Мъж е с опасност за живота, след като катастрофира с автомобила си в Пернишко.

Инцидентът е станал на 22 ноември, малко след 14:00 ч. в района на брезнишкото с. Сопица.

Лек автомобил, управляван от 49-годишен столичанин, движейки се по пътното платно, загубил контрол и се ударил в крайпътно дърво, след което се преобърнал и се забил в отводнителен канал.

Служители от пожарната в Перник помогнали за изваждането на шофьора от автомобила, след което бил транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“ за преглед. Там медиците установили черепно-мозъчни травми и опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство и работата продължава.