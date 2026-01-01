Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов каза пред журналисти, че държавата трябва да застане зад малки общини.

Той е в община Самуил, където ще се срещне с учениците, учители и директора на средното училище „Св. св. Кирил и Методий“, където е разкрита паралелка с профил социални услуги. "Местни кадри имат възможност за професионална реализация", каза той.

"Тези, които завършат тази паралелка, имат възможност да получат стипендия да могат да продължат образованието си в Шуменския университет. Това обвързва целия цикъл от предоставяне на услуги и предоставяне на работни места в тази малка община", обясни Адемов.

Той благодари на колегите си за разкриването на тази паралелка. "Тя е абсолютно необходимо, тя е прецедент в цяла България, работи се целенасочено в тази област". каза Адемов.

Той коментира и предстоящия изборен процес и нарушенията. "Сезирали сме прокуратурата за опити за такъв тип нарушения - използването на социалната система за налагане на контролиран вот, защото уязвимият контингент е лесно податлив на такъв тип влияние", каза той.

Адемов уточни, че дейностите са много - топъл обяд, лични асистенти и т.н. "Тече процедура по подновяване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Зависи от асистентската подкрепа - 2 часа или 4 часа, там има елемент на субективизъм, който може да бъде повлиян от политически пристрастия", обясни министърът.

Според него българският избирател не вярва на нито една институция, което е "условието да искаме честни избори".

"Другата задача е да направим всичко възможно да подкрепим уязвимите групи - войната в Близкия Изток, горивата - всичко това ни дава възможност да работим при липсващ бюджет", каза той.