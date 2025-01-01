Покойният моден дизайнер Джорджо Армани е инструктирал фондацията, която ще контролира създадената от него група за луксозни стоки, да продаде дял от 15 на сто в рамките на 18 месеца и по-късно да прехвърли допълнителни 30 на сто до 54,9 на сто на същия купувач между три и пет години след смъртта му. Това се посочва в копие от завещанието му, цитирано от Ройтерс. Волята на Армани маркира обрат за известната с протекционистичната си политика и държаща на италианските си корени компания, коментира агенцията.

Според завещанието като алтернатива може да се прибегне и към първично публично предлагане.

Френските гиганти в сегмента на луксозните стоки Ел Ве Ем Аш (LVMH) и козметиката "Л‘Ореал" (L'Oreal), като и лидерът в областта на оптиката "ЕсилорЛуксотика" (EssilorLuxottica) ще имат предимство при продажбата на акции според завещанието. "ЕсилорЛуксотика" е сформирана през 2018 година от сливането на френския производител на лещи "Есилор" (Essilor) и италианската компания за очила и рамки "Луксотика" (Luxottica) и произвежда очила за луксозни марки като "Шанел" (Chanel), "Прада" (Prada) и "Версаче" (Versace).

Наследниците трябва да разгледат за бъдеща продажба и други компании в сферата на модата и лукса, с които групата на Армани има търговски връзки.

Джорджо Армани беше единственият основен акционер в компанията, създадена с покойния му партньор Серджо Галеоти през 70-те години на миналия век и върху която поддържаше строг контрол - както творчески, така и управленски. Той не е оставил след себе си деца, които да наследят бизнеса, генерирал относително стабилни приходи от 2,3 милиарда евро през 2024 г., но чиито печалби се свиха на фона на широката рецесия в луксозния сектор.

Армани остави компанията на фондацията, роднини и партньора си Лео дел‘Орко. Ключова роля засега ще играе Дел Орко, когото италианският магнат наричаше своята "дясна ръка", информира Блумбърг.

Под ръководството на Армани компанията успя да остане независима и в добро финансово здраве. Смъртта му по-рано този месец идва в труден момент за индустрията за луксозни стоки, която беше засегната от по-високите мита и спада в търсенето след пандемията.