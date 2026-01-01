След рязък спад в цените на технологичните компании, част от най-големите инвеститори в света отново трупат позиции в софтуерния сектор. Сред тях е и Майкъл Бъри, чиито ходове традиционно предизвикват сериозен интерес на пазарите.

Тенденцията идва на фона на нарастващи опасения, че развитието на изкуствения интелект може да подкопае традиционния софтуерен бизнес. Въпреки това редица инвеститори виждат възможност в поевтиняването.

Най-активно купуваната акция от т.нар. „суперинвеститори“ през последното тримесечие е Microsoft. Компанията остава един от глобалните лидери в индустрията, демонстрирайки стабилен ръст на приходите и печалбите, както и силно присъствие в облачните услуги чрез Azure. Въпреки това акциите ѝ са под натиск и поевтиняха значително от последните си върхове - основно заради страха, че именно ИИ може да промени начина, по който се създава и използва софтуер.

На второ място е Meta. Компанията продължава да доминира в сферата на дигиталната реклама, като растежът на приходите ѝ остава над 20% годишно. Основното ѝ предимство е огромната потребителска база, която трудно може да бъде изместена от нови технологични решения. Именно тези белези на устойчив бизнес модел прави корпорацията атрактивна за инвеститори като Бил Акман.

Макар че акциите на Adobe се сринаха с повече от 60%, финансовите резултати на компанията остават стабилни. Спекулациите, че Майкъл Бъри е заел позиция в технологичния гигант, са сигнал, че част от инвеститорите смятат спада за прекомерен. Причината за срива е ясна - опасенията, че изкуственият интелект ще направи традиционния софтуер по-лесен за създаване, по-евтин и съответно по-нерентабилен.

Не всички компании са еднакво уязвими. Докато някои могат да бъдат изместени от нови ИИ решения, други вече интегрират тези технологии в своите продукти или разчитат на силни мрежови ефекти, които трудно се разрушават. Именно на тази разлика залагат инвеститорите, които влизат в сектора в момент на спад.

Терминът „суперинвеститори“ обикновено се използва за финансисти с доказан успех на пазарите като Уорън Бъфет и Бъри, който предвиди финансовата криза от 2007-2008 г. Техните решения се следят внимателно, тъй като често сигнализират за дългосрочни тенденции. Задължителните финансови отчети в САЩ са публични, което позволява на пазара да проследява стратегиите им.