Асоциацията на германските летища (ADV) предупреди, че полети може да бъдат отменени, а цените вероятно ще се повишат в бъдеще, тъй като се очертава недостиг на самолетно гориво, предаде ДПА.

"Опасяваме се, че ще бъдат отменени още полети, особено от нискотарифните авиокомпании и до дестинации с по-малко значение за туризма", заяви Ралф Байзел, изпълнителен директор на ADV, пред неделното издание на вестник "Велт".

При най-благоприятният сценарий за 2026 г. броят на пътниците ще остане същият. "При най-лошия сценарий някои летища ще се сблъскат със спад на капацитета с 10%. Екстраполирано за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници", каза Байзел.

Lufthansa отменя 20 000 полета заради недостиг на гориво

Това би означавало, че някои дестинации изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.

Войната в Близкия изток прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети.

"Цените на керосина са два пъти по-високи отколкото преди войната вече повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира и през следващите месеци. Дори и да има керосин, авиокомпаниите няма да могат да оперират много полети на печалба при тези цени", каза Байзел.