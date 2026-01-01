Ръст на заболелите от грип и остри респираторни заболявания се отчита за поредна седмица в област Ямбол. Най-засегнати са децата от пет до 14-годишна възраст, както и възрастните хора над 65 години, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Радостина Калчева, цитирана от кореспондента на БТА Мира Безус.

На този етап не се предвиждат по-строги мерки като онлайн обучение за учениците, спиране на плановите операции, профилактичните прегледи, детските имунизации и консултации, тъй като епидемичният праг за Ямболска област е заболяемост от 342 на 10 хил. души, поясни д-р Калчева.

„Заболяемостта достигна точно на границата на предепидемична стойност от 217 на 10 хил. души население. На този етап са препоръчителните мерки – хората да бъдат по-предпазливи, да носят маски в затворени помещения, да спазват дистанция и лична хигиена“, посочи още тя.

В региона циркулира предимно грип тип А, показват проби, изпратени в Националната референта лаборатория. „От тези 23 проби днес получихме резултат – 10 от тях са положителни точно за този щам H3N2, въпросният грип, който в момента върлува най-вече“, каза директорът на РЗИ – Ямбол.

Сред препоръките на здравните власти е при симптоми на респираторно заболяване хората да се тестват. „Тъй като има специфично лечение на грипа, което е много ефикасно, ако се започне в първите 48 часа, след преглед от личния лекар, разбира се“, посочи д-р Радостина Калчева.