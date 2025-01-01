Елхово се подготвя за 13-ия празник на традиционната тракийска баница.

Тазгодишното му издание ще се състои на 20 септември. За поредна година специален гост ще бъде телевизионният водещ и кулинар Ути Бъчваров, съобщиха организаторите от Община Елхово и местното читалище "Развитие - 1893".

БТА

Кулинарната надпревара е под надслов "Баница вита - два пъти превита" и има конкурсен характер, но без ограничение във възрастта. Участниците могат да представят до три баници - сладки, солени, с готови или точени кори, с плънка или без, но задължително носещи духа на традицията, допълват организаторите.

Тази година празникът ще премине и под знака на благотворителна кауза. Всяко парче баница ще се предлага срещу символична сума, а средствата ще бъдат дарени в помощ на лечението на двегодишната Никол от Елхово, която е с детска церебрална парализа и епилепсия.

Приемането на заявки за участие е до 10 септември. Жури ще оценява баниците според техния вкус и вид. Ще бъде присъдена традиционната награда на кмета на Елхово.

Участниците трябва да предоставят своите рецепти за баници, които после се съхраняват в рецептурника на кулинарната надпревара.