Има риск част от проявите в рамките на Ботевите дни във Враца да не се състоят заради недостиг на средства и липса на държавна подкрепа - това обяви пред журналисти кметът Калин Каменов. „Имаме направена прекрасна програма с много инициативи, но с една дванадесета от бюджета има реален риск голяма част от тях да не могат да бъдат изпълнени“, обясни Каменов.

По думите му общата план-сметка за честванията възлиза на около 80 хил. евро, като допълнително е получено писмо от Българската национална телевизия с искане за 10 хил. евро за излъчване на митинг-зарята на 1 юни. „Това е прецедент – държавната телевизия да иска средства за инициатива под патронажа на президента“, коментира Каменов.

Той съобщи, че вече е изпратено писмо до Министерския съвет с искане за финансова подкрепа. „Ще се радвам да получим нужната подкрепа, имайки предвид, че тази година отбелязваме 150 години от гибелта на Христо Ботев и неговите четници“, каза още Каменов, допълвайки, че е впечатлен от финансовата подкрепа, оказана от служебното правителство за честванията за 150-годишнината на Априлското въстание.

Въпреки че са получили отказ от държавно финансиране за ремонт на паметника на Околчица, Общината със съдействието на частни фирми е извършила ремонтни дейности, включително възстановяване на осветлението, изграждане на видеонаблюдение и осигуряване на интернет, каза още Каменов.

Той обърна внимание и на лошото състояние на сградата на Драматично-куклен театър – Враца, където традиционно се провеждат част от събитията. „Има сериозни течове и риск спектакълът на 1 юни да се проведе при изключително тежки условия. За ремонт на покрива са необходими около 150 хил. евро“, посочи кметът.

Кметът на Враца Калин Каменов / БТА, Мая Ценова

„Важно е държавата да се намеси, когато има нужда. Ботевият подвиг има своята роля по пътя към свободата на България и заслужава достойно отбелязване“, заяви още Калин Каменов. Той изрази надежда в най-кратък срок да бъде получен положителен отговор от държавните институции, за да може програмата на Ботевите дни да бъде реализирана в пълния ѝ обем.

„Много ще се радвам и кандидатите за народни представители също да излязат със своята подкрепа, независимо от политическите различия. Защото най-вероятно тогава вече ще има избрани доста народни представители от Врачанска област и не само, които ще присъстват на 1 юни", обясни кметът на Враца Калин Каменов.