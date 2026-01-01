Областният управител на област Видин Иван Иванов издаде две заповеди за извършване на проверки на техническото и експлоатационното състояние на Дунавските диги, отводнителни помпени станции към тях и коригираните речни участъци в област Видин.

Целта на предстоящите проверки е превантивна и е насочена към недопускането и намаляването на последиците от евентуални бедствия, свързани с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене и интензивни валежи, които могат да предизвикат повишаване на речните нива.

В проверките ще участват по един представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин, на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин, на „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин и служител в направление „Гражданска защита и ОМП“ в община Видин, община Димово, община Ново село и Брегово – за проверяваните обекти, находящи се на територията на съответната община.

Двете проверки, които ще завършат с констативни протоколи (и предписания при необходимост), ще бъдат извършени в периода 21 - 27 април. Междуведомствените комисии ще проверяват техническото и експлоатационното състояние на коригираните речни участъци в област Видин, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин. Обектите са публична държавна собственост. В община Димово ще бъдат проверени корекциите на река Скомля и река Арчар; в община Видин – корекциите на „Симеоновско дере“, корекциите на реките Видбол, Войнишка, Белорадска, Свети Петър, Делейнска и Тополовец и корекция на ново трасе р. Тополовец на територията на три землища - в с. Новоселци, гр. Дунавци и Видин. В община Ново село проверката ще обхване корекция на „Неговановско дере“.

Втората проверка трябва да установи техническото и експлоатационното състояние на Дунавските диги и отводнителните помпени станции към, дясна предпазна дига на река Тимок, вътрешна предпазна дига и открит отводнителен канал в землището на гр. Брегово. Обектите също са публична държавна собственост. Част от проверяваните обекти са дунавски диги, намиращи се на територията на община Димово, землището на с. Арчар, община Видин - селата Ботево, Симеоново, Дунавци, Кутово, Кошава и в община Брегово – землището на селата Куделин и Брегово.

Проверка на техническото и експлоатационното състояние на Дунавските диги, отводнителни помпени станции към тях и коригираните речни участъци в област Видин се извършва ежегодно от междуведомствени комисии, информира областният управител. Текущо се наблюдават и нивата на реките на територията на Видинска област. Местната власт, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и „Напоителни системи“- клон Видин са в постоянна готовност за бърза реакция в случай на влошаване на обстановката, отбеляза Иван Иванов.