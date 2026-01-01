Жители и гости на Велико Търново отбелязаха 22 март - празник на старата столица. Тържественият ден започна със света литургия и общоградско шествие с портретите на благодетелите. На откритата сцена бяха представени новите почетни граждани на Велико Търново, както и тазгодишният носител на наградата “Велико Търново“. Благослов към великотърновци и гостите на града отправи Никополският епископ Матей.

Интерактивен спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ превърна Велико Търново в сцена на живата българска история и събра стотици жители и гости на града. Събитието се реализира с участието на Ансамбъл „Българе“ под ръководството на Христо Димитров, който е автор на сценария и режисьор на спектакъла.

В продължение на часове Самоводската чаршия събира образи от епохата на Възраждането и по-новата българска история. Над 150 участници пресъздават ключови събития и личности, свързани с духовния и революционен подем на страната, създавайки автентична атмосфера чрез костюми, реквизит и възстановки.

Основната програма е пред паметника на Емилиян Станев, където на всеки десет минути се представят последователно сцени като „Екзекуцията на Дайчо войвода“, „Цанко Дюстабанов пред турския съд“, „Обявяването на Независимостта на България от Фердинанд I", „Сватбата на Иванка Ботева“ и „Посрещане на Стефан Стамболов“. След края на цикъла изпълненията се повтарят, което дава възможност на посетителите да проследят цялата програма.

Паралелно с това по протежение на чаршията се разиграват десетки допълнителни сцени. В пространството пред Хан „Хаджи Николи“ посетителите имат възможност да „срещнат“ бележити българи като Хаджи Николи, Матей Преображенски, Бачо Киро и Поп Харитон. В кафенето на хана оживяват образите на Петко Славейков и Колю Фичето, а посетителите могат символично да „играят покер“ с Марко Тотев. Разхождащите се по чаршията се разминават с актьори, превъплътили се във Васил Левски и Филип Тотю, а също така стават свидетели и на възстановки на сцени от Велчовата завера и Балканската война.

Събитието включва и образователна инициатива за деца и младежи до 18 години. Те участват в интерактивна игра, в рамките на която събират подписи от „оживелите“ исторически личности върху специална грамота. Всички участници получават сертификат за спомен, а десет от тях ще бъдат отличени с покани за спектакъл на ансамбъл „Българе“.