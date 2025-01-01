Окръжният съд във Велико Търново постанови тригодишна условна присъда за катастрофа със загинал 12-годишен велосипедист в Лясковец, съобщиха от пресцентъра на съда. Делото е образувано по повод пътнотранспортно произшествие, настъпило на 2 ноември 2022 г. в Лясковец, при което на кръстовище на ул. „Трети март“ загива 12-годишен велосипедист, съобщава кореспондентът на БТА Марина Петрова.

Производството се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, посочени в обвинителния акт, и се съгласил да не се събират нови доказателства.

Дете загина, блъснато от шофьор в Лясковец

Съдът призна Петър И. Д. за виновен в това, че при управление на лек автомобил „Тойота Корола Версо“ е нарушил правилата за движение по Закона за движението по пътищата, като не е проявил необходимото внимание и предпазливост към уязвим участник в движението – велосипедиста А. П. П, както и че е управлявал автомобила в населено място със скорост 56 км/ч при максимално разрешени 50 км/ч . В резултат на тези нарушения, по непредпазливост е причинена смъртта на 12-годишния А. П. П.

Съдът наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, като на основание чл. 66 от Наказателния кодекс отложи изтърпяването на наказанието за срок от пет години.

Подсъдимият е лишен от право да управлява автомобил за срок от три години, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление.

Като смекчаващи обстоятелства бяха отчетени добрите характеристични данни на подсъдимия, чистото му съдебно минало, направените пълни самопризнания, проявеното критично отношение към извършеното, оказаното съдействие на органите на разследването, както и продължителният период от близо три години от извършване на деянието до постановяването на присъдата, уточниха от институцията.

Съдът е съобразил и обстоятелството, че за престъпния резултат е допринесло и поведението на пострадалия, което представлява съпричиняване.

Подсъдимият е осъден да заплати по сметка на Областната дирекция на полицията – Велико Търново направените по делото разноски в размер на 4590 лева, както и 1500 лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.