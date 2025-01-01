Спукана гума предизвика пожар край Велико Търново, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е подаден на 17 август. Огънят е тръгнал от няколко огнища.

В гасенето са се включили пожарни екипи от няколко Районни служби, хеликоптер от авиобаза "Крумово", служители на горското и доброволци.

Предполагаемата причина е спукана гума на товарен автомобил с чужда регистрация, движещ се в посока Гурково и управляван от 67-годишен чужд гражданин.

Водачът е задържан. Унищожени са 20 декара борова гора.