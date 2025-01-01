Софийският апелативен съд потвърди задържането за постоянно в ареста на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради палеж във Велико Търново. Съдебният състав прие, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.

Видно от материалите по делото може да се сформира извод за подозрение за евентуална възможност да е извършил престъплението, посочиха апелативните съдии. Съдебният състав отчете, че палежът е извършен в момент, в който държавата е била в бедствено положение, искала е помощ от ЕС и денонощно доброволци и пожарникари са се борили с огнените стихии, за да опазят населението. Съдът споделя извода, че няма опасност Денчев да се укрие, но има обосновано предположение за извършване на деянието и опасност да извърши престъпление.

Съдят за тероризъм мъжа, причинил пожара във Велико Търново

Симеон Тъпов, адвокат на Денчев, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм, като допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление като палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Денчев да извърши престъпление.

Стоян Денчев също поиска от съда по-лека мярка за неотклонение.

Георги Димитров

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

Пред медиите адвокатът заяви, че клиентът му не е давал обяснение към момента. Той отрече да има данни, че става въпрос за пироман. Може би има някакви доказателства, които говорят за това, че има обосновано предположение, че е извършил палеж, посочи адвокат Симеон Тъпов пред медиите.

По думите му няма абсолютно никакви доказателства за всяване на страх и смут в населението и отбеляза, че тежката обстановка с пожарите към онзи момент не означава, че клиентът му е имал такава цел. Адвокатът добави, че Денчев е гасил пожара. Също така посочи за няколко случая от последните дни за задържани заради умишлен палеж, които не са получили обвинение в тероризъм.

Попитан дали обвинението е с превантивна цел и дали ще постигне ефект, адвокат Симеон Тъпов потвърди, че според него целта е такава и допусна, че обвинението е незаконосъобразно.

Пожарът между кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново възникна преди повече от седмица през нощта, като близо четири часа продължи потушаването на пламъците. Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви в социалните мрежи, че пожарът е умишлен и публикува видеоклип, на който се вижда как мъж пали със запалка клони и треви.