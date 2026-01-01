На 25 и 26 март, между 10:15 ч. и 13:15 ч., движението при 78-и км на път I-5 в района на село Петко Каравелово, област Велико Търново, ще се извършва двупосочно в една лента.

Временната организация се въвежда поради реконструкцията на електропровод в близост до пътя. Предвижда се трафикът в участъка да бъде спиран няколко пъти за интервали от около 5 минути, докато екипите на електроразпределителния оператор работят по съоръжението. Преминаването в отсечката ще се регулира от сигналисти и от „Пътна полиция“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.