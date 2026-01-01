Заловиха мъж за измама във Великотърновско, съобщиха от полицита.

На 24 март потърпевшият от село Караисен е сигнализирал, че е подведен от непознат, който му обяснил, че ако му преведе 100 евро, като капаро ще му изпрати мобилен телефон за 400 евро.

Мним майстор завлече жена с пари в Паликени

Потърпевшият е дал капарото, но телефон не получил. Установено е , че извършител на деянието е 35-годишен от Бобов дол, известен на органите на реда и осъждан.

Той е възстановил отнетата сума. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.