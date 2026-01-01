БТА

Язовир „Александър Стамболийски“ прелива със 130 куб. м в секунда, засега няма наводнени къщи, ниви и пътища, съобщи областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов. По думите му обстановката се следи денонощно, защото се очаква интензивно снеготопене в планинските части на областта.

Към 8:00 часа тази сутрин язовир „Александър Стамболийски“ прелива със 130 куб. м в секунда, а водният стълб е 80 см. Обемът е 215,01 млн. куб. м. Средният приток е 107 куб. м в секунда, а разходът е 25,7 куб. м в секунда.

Реките Янтра и Росица са покачили нивата си. Река Янтра се доближава до критичната кота, но след спирането на дъжда е започнала да спада. Край село Каранци нивото на Янтра е достигнало 4 метра. Река Росица в нощта срещу 5 април е излязла от коритото си и е заляла мост край Павликени. 

„Няма наводнени къщи, ниви и пътища, продължава денонощното наблюдение на водоемите, защото заради високите температури се очаква интензивно снеготопене по планинските части на региона“, каза още областният управител Валентин Михайлов.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
