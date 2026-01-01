Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) да се произнесе по сигнали за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщиха от пресслужбата на съда.

В жалбата е посочено, че липсата на решение на ОИК представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни задълженията си по закона за местното самоуправление и местната администрация. Според вносителя комисията не се е произнесла в предвидения 14-дневен срок по два сигнала, подадени през ноември 2025 г., нито при последвало правно напомняне от 13 януари т.г.

За БТА от Административния съд посочиха, че вече е определен съдия чрез системата за случайно разпределение на делата. Той трябва да прецени дали ще бъде даден ход.