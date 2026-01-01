Шофьорите, пътуващи в посока Варна, е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост при 51-ви км на магистрала „Хемус“, в района на село Разлив.

От днес до 16 ч. на 26 март (четвъртък) в отсечката на територията на област София ще се възстановяват ограничителни системи. Поради това в аварийната лента ще е разположена нужната техниката и навлизането в нея ще е ограничено. Трафикът ще се осъществява в активната и изпреварващата лента, при ограничение на скоростта до 70 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работите са необходими, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.