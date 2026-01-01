На 21 април оперната легенда Пласидо Доминго ще гостува във Варна за първи път.

Заедно със солистите Илина Михайлова, Александрина Михайлова, Рейналдо Дроз и Валерий Георгиев и оркестъра на Варненската опера под диригентството на маестро Найден Тодоров тенорът ще изнесе концерт с богата програма. В нея са включени както емблематични оперни образци, така и оперета, сарсуела, мюзикълни мелодии, канцонети и поп парчета.

В първата част на концерта зрителите ще се потопят в света на Верди, Пучини и Бизе, където Пласидо Доминго ще разгърне необятния си талант в знакови откъси от „Андре Шение“ и „Макбет“. Към него ще се присъединят изявените варненски певци с арии и дуети от „Тоска“, „Аида“, „Фауст“ и „Ловци на бисери“, превръщайки залата в трибуна на вокалното майсторство.

Втората част ще пренесе аудиторията в още по-романтична атмосфера с испанската сарсуела, италианските канцонети и чара на оперетата и мюзикъла. В програмата са творби на Ленард Бърнстейн („Уестсайдска история“) и на Франц Лехар („Веселата вдовица“, „Страната на усмивките“). В изпълнение на Пласидо Доминго публиката ще чуе дори песен от репертоара на Франк Синатра.

Концертът на Пласидо Доминго се организира от Държавна опера Варна съвместно с Община Варна и ще се проведе в Двореца на културата и спорта.