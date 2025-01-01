Две жени и един мъж са арестувани във Варна и привлечени като обвиняеми за грабеж, извършен в съучастие, при който са отнети 1700 лева и швейцарски марков часовник.

Според информация на 24 часа, инцидентът се е разиграл на 23 октомври в частен дом в морския град.

По данни на прокуратурата, тримата — две жени на 37 и 32 години и мъж на 30 — са почерпили жертвата с алкохол и наркотични вещества, след което му дали приспивателно. Малко по-късно пострадалият е открит мъртъв в близост до жилището.

И тримата участници са задържани и привлечени като обвиняеми за грабеж в съучастие — тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.