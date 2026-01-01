36-годишен мъж е с фрактура на лява подбедрица след инцидент с автобус на централен булевард във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Вчера, около 19:30 часа, е подаден сигнал за пътно-транспортно произшествие на централен булевард във Варна.

По първоначални данни 36-годишният велосипедист е предприел неправилна маневра и не е пропуснал автобус, който го е ударил. Вследствие на инцидента мъжът е получил фрактура на лявата подбедрица и е настанен за лечение в болница.

По случая е образувано досъдебно производство.