Апелативният съд във Варна потвърди присъда на Окръжния съд в града, с която подсъдим е бил признат за виновен за убийството на мъж в квартал „Аспарухово“, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Определеното наказание е лишаване от свобода за срок от 12 години. Мъжът е осъден да заплати на двамата граждански ищци – наследници на жертвата, общо 125 000 лева за претърпените неимуществени вреди.

Инцидентът е станал на 2 май 2023 година, а три дни по-късно обвиняемият бе задържан под стража.

Извършителят и пострадалият били роднини, но не били в добри отношения. В деня на инцидента те се срещнали случайно на улицата, скарали се, а подсъдимият нанесъл на братовчед си удари, а притискайки шията и гръдния му кош възпретяствал дишането му и пострадалият се задушил.

Разпрата между мъжете била видяна от свидетели, очевидец опитал да помогне, но пострадалият бил починал.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
