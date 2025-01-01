Водач е задържан за срок до 24 часа заради това, че седнал зад волана пил, а впоследствие отказал кръвна проба.

На 10 декември 2025 г. около 01,59 ч на бул. „Ал. Стамболийски“ в Търговище е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Ауди А 6“ с немски регистрационни табели, управляван от правоспособен 38-годишен водач от Търговище.

По надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“, е установено, че той е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 2,03 промила.

Водачът е отказал кръвна проба за химическо изследване.

Задържан е в Районното управление в града. По случая е започнато бързо полицейско производство.