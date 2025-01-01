/ iStock

19 души са загинали, а 16 други са ранени, след като през нощта две съседни жилищни сгради се срутиха в мароканския град Фес, съобщиха от Gulfnews.com.

 

 

Четириетажните постройки, в които са живели осем семейства, се срутили в нощта на вторник срещу сряда. Местните власти потвърдиха, че всички ранени са били транспортирани в Университетския болничен център във Фес за спешни прегледи и лечение.

 

 

Операциите по издирване и спасяване продължават на фона на опасения, че под останките може да има още затрупани хора.

Незабавно е започнало разследване, за да се установи причината за срутването и да се определи дали има отговорни лица.

По темата

Gulfnews.com
Последвайте ни

Свят