Транспортната комисия към Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Документът беше представен от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и приет с 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без нито един „въздържал се“.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов заяви по време на заседанието, че в новия бюджет на министерството не се предвиждат съществени промени спрямо предходния. Като основна разлика той посочи, че част от разходите на БДЖ вече ще бъдат финансирани директно от централния бюджет.

Караджов подчерта, че приоритетните инфраструктурни проекти няма да бъдат прекратявани, като се запазва установената последователност и степен на значимост. Той уточни, че голяма част от тях са с европейско финансиране, което не позволява забавяне на темпа на изпълнение. По отношение на проектите без европейско финансиране министърът посочи, че при тях е възможно намаляване на темпа и планиране на по-умерена програма.

Министърът потвърди, че в рамките на настоящия бюджет не са предвидени средства за нови инвестиции. Той добави, че при БДЖ разликата е около 13 млн. евро, като там се е наложило реновиране и разширяване на функциите на съществуващите депа във връзка с предстоящото идване на новите влакове, които са по-дълги.

Караджов увери, че министерството ще съобрази бюджетната си процедура с общата държавна рамка, като запази ангажимента си към ключовите проекти в транспортния сектор.