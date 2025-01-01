Забравена и открадната раница се върна обратно при собственика си благодарение на действията на полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Криминалисти от Второ Районно управление са разкрили кражба на раница със слушалки, очила, ключове и други лични вещи. На 1 ноември столичанин, пътуващ с мотоциклет от Радомир в посока столицата, в района на кв. „Бела вода“ спрял за кратка почивка в крайпътно заведение.

Тръгвайки си, забравил раницата с личните вещи в нея. Пристигайки в София, установил това обстоятелство и подал сигнал в полицията.

Служители от Второ Районно управление установили, че раницата се намира у 42-годишна перничанка, живуща в кв. „Изток“. Полицаите изяснили, че жената също била в крайпътното заведение и „прибрала“ забравената раница, която вече е върната на мъжа заедно с вещите в нея.

Материалите по случая са изпратени в Районната прокуратура в Перник с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218 „б“ от Наказателния кодекс.