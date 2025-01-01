Парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесен от Министерския съвет.

Решението беше гласувано със седем гласа „за“, три гласа „против“ и нито един „въздържал се“.

В бюджета на Министерството на електронното управление са предвидени 30 866 900 евро, каза министърът на електронното управление Валентин Мундров. В това число влизат разходите за Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, добави той.

Ние няма да подкрепим този бюджет, който по съществото си не се различава от предишния, каза Божидар Божанов от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ).

Средствата за персонал са 15 431 900 евро, за издръжка са 10 088 200 евро, а за капиталови разходи - 5 336 800 евро. Сред основните приоритети за следващата година е изграждане на дигитален портфейл, който ще предостави възможност на гражданите да се идентифицират достатъчно добре, каза още министър Мундров.