Двама пешеходци – мъж на 54 г. и момиче на 12 г., бяха ударени от автомобили на кръстовища в Стара Загора в рамките на минути, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

И двата инцидента са от 9 декември. Около 17:05 ч. на кръстовището на ул. "Цар Иван Шишман" и ул. "Августа Траяна" в Стара Загора е настъпило пътнотранспортно произшествие. Лек автомобил "Сеат", управляван от 50-годишна жена, е ударил 54-годишен пешеходец, който бил на пешеходна пътека.

Пешеходецът е пострадал, оказана му е медицинска помощ и е освободен. И водачката, и пешеходецът са тествани за употреба на алкохол, като са отчетени отрицателни резултати.

Малко по-рано, около 17:00 ч. на кръстовището на ул. "Света Троица" с ул. "Августа Таряна" е настъпило друго пътнотранспортно произшествие. Лек автомобил "Опел", управляван от 55-годишен мъж, е ударил 12-годишна пешеходка.

Пешеходката е получила нараняване на глезен и ѝ е оказана медицинска помощ и е освободена. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Двете местопроизшествия са посетени от полицейски екипи на сектор "Пътна полиция".