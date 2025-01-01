Мъжкият тип оплешивяване, наричан още андрогенна алопеция, е най-разпространеният вид косопад. Обикновено започва с изтъняване на косата около слепоочията и темето и постепенно напредва през годините, често водейки до ясно изразено отстъпване на линията на косата или плешиво петно в горната част на главата. Макар генетиката и хормоните да играят ключова роля, начинът на живот и възрастта също могат да повлияят на появата му. Косопадът се отразява на самочувствието и самооценката на много мъже, което води до непрекъснато търсене на ефективни лечения.

В продължение на десетилетия множество медикаменти и средства са рекламирани като "лек" против косопад, но повечето не са оправдавали очакванията. Наскоро обаче лекарство, първоначално одобрено за лечение на акне, показа обещаващи резултати в стимулирането на растежа на косата, пише The Times of India.

В сряда, 31 ноември, 2025 г. ирландската компания Cosmo Pharmaceuticals публикува резултатите от две клинични изпитвания във фаза III на кластокерон. В тези проучвания, обхванали 1500 мъже, участниците, използващи локалния разтвор, са показали подобрение в растежа на косата от 168% до 539% в сравнение с плацебо групата.

„Със силна ефикасност и обещаващ профил на безопасност, локалният разтвор кластокерон 5% отваря вратата към по-добър терапевтичен подход за пациентите“, заяви Джовани Ди Наполи, изпълнителен директор на Cosmo Pharmaceuticals. Ако бъде одобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ, лечението с кластокерон ще бъде първата нова терапия за мъжки тип оплешивяване от 30 години насам. Любопитното е, че същото лекарство е одобрено още през 2020 г. за лечение на акне от Cassiopea, която вече е част от Cosmo Pharmaceuticals.

Косопадът при андрогенна алопеция обикновено напредва постепенно в няколко етапа:

Етап 1: Минимален или незабележим косопад.

Етап 2: Косата започва да изтънява.

Етап 3: Линията на косата се отдръпва по-дълбоко в слепоочията, оформяйки „М“ или „U“ форма.

Етап 4: Появява се оплешивяване на темето.

Етап 5: Отдръпващата се линия на косата започва да се свързва с плешивото петно на темето.

Етап 6: Косата между слепоочията и темето изчезва.

Етап 7: Повечето коса на скалпа е изгубена, остава само тънка ивица коса около страните на главата.

Успехът на кластокерон може да промени из основи лечението на косопад, предлагайки научно доказана терапия за милиони мъже, които се борят с косопада от години.