Пребиха 26-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.
След скандал: Пребиха мъж и 16-годишно момче на улица в Николаево
В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.
26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.
44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.
Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.
След скандал: Пребиха мъж и 16-годишно момче на улица в Николаево
В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.
26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.
44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.