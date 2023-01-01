След скандал: Пребиха мъж и 16-годишно момче на улица в Николаево

в Старозагорско, съобщиха от полицията.Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.В село Скобелево е възникналмежду него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му26-годишният мъж е настанен в болница44-годишният и 17-годишният саи по случая се води разследване.