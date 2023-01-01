Пребиха 26-годишен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен на 28 декември.

След скандал: Пребиха мъж и 16-годишно момче на улица в Николаево

В село Скобелево е възникнал скандал между него, 44-годишен мъж и 17-годишно момче, като 44-годишният и 17-годишният са му нанeсли побой.

26-годишният мъж е настанен в болница - без опасност за живота.

44-годишният и 17-годишният са задържани и по случая се води разследване.

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Ст. Загора