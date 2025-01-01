Пожар е избухнал в краен квартал в старозагорското село Дълбоки.

От Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха, че огънят се е разпространил на голяма площ и гасенето му е затруднено заради силен вятър.

Сигнал за пожара е получен малко след 14:00 часа днес, съобщиха от МВР. На място работят четири екипа пожарникари.

Продължава гасенето на пожара край Струмяни

Общо 79 пожара са били потушени на територията на страната за последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДБПЗН).

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, без нанесени материални щети са 66 пожара. Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.