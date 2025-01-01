За миналата година има 6440 сигнала в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за посегателства над деца под различна форма. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов на пресконференция, на която беше представено мобилно приложение за подаване на сигнал, ако някой стане свидетел или жертва на насилие. Създаването на приложението е част от Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!“, която се провежда за втора година.

Министърът заяви, че броят на сигналите до ДАЗД не е малък. Фактът, че има толкова сигнали, е предпоставка за промяна на начина на мислене на детето и на неговия живот, затова и ДАЗД трябва да получава пълна подкрепа от всяка институция, заяви той. По думите му е важно децата да знаят към кого да се обърнат, а родителите – че държавата ги подкрепя.

Започнахме кампанията срещу вейповете и дизайнерската дрога – неща, с които ако не се справим, значи наистина не разбираме какви са опасностите пред младите поколения, посочи още Гуцанов.

Заради ежедневните публикации в медиите за насилието между деца, ДАЗД стартира тази поредна кампания, обяви председателят на ДАЗД Теодора Иванова. Целта е чрез нас, възрастните, чрез държавните институции, неправителствените организации и медиите да стигнем до децата чрез нови иновативни начини, каза също тя. Най-често сигналите за насилие са за психическо насилие, както и за физическо и сексуално, информира по-късно пред журналисти Иванова.

"Syberkidz Patrol" e мобилното приложение, през което могат да се подават сигнали за насилие. Очаква се то да бъде достъпно от октомври тази година.