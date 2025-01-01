Окръжен съд Стара Загора внася по общия ред делото срещу подсъдимия Живко Стойчев, срещу когото са повдигнати обвинения, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния Пламен Пенев около 21:00 часа на 30 декември 2023 г. в Стара Загора. Това беше решено днес по време на разпоредителното заседание. БТА припомня, че след неподчинение на полицейско разпореждане и преследване с патрулни автомобили, е възникнало пътнотранспортно произшествие. Установено е, че преследваният шофьор е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители.

По време на днешното заседание бяха разгледани всички въпроси, свързани с началото на производството в информационната система на първоинстанционния съд. Двете дъщери на починалия Пенев - Борислава Пенева и Ивелина Пенева, бяха конституирани като частни обвинители. Заседанията на делото по същество ще се проведат на 25, 26 и 27 ноември в Окръжен съд - Стара Загора. Тогава ще бъдат разпитани над 40 свидетели и вещи лица.

Срещу подсъдимия са повдигнати обвинения, че е причинил по непредпазливост смъртта на Пенев вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето.

В качеството си на полицейски служител и водач на патрулен автомобил, той е нарушил инструкция за патрулно постова дейност, като самоволно навлязъл в насрещното платно за движение по бул. „Цар Симеон Велики“ и приложил тактиката „блокиране на пътя“ на преследвано моторно превозно средство, без да е съгласувал това с оперативно дежурната част на МВР и със старшия на наряда. Той блокирал преследваното моторно превозно средство, в резултат на което причинил средна телесна повреда на полицейски служител, изразяваща се в счупване на ладиевидната кост на дясната китка.

„Реално делото ще започне следващи път с разпит на свидетелите“, посочи адвокатът на пострадалите Емануил Йорданов. Той посочи, че делото е „за доста тежък случай, който изискваше много сериозни медицински експертизи и нямаме някакви претенции към срока на досъдебното производство“, каза още той.