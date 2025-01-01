48-годишната жена, чието тяло беше открито във варненския квартал "Чайка", е починала в резултат от нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето, предаде "Фокус".

Според "24 часа" тя е била убита от сина си в ранните часове на 18 септември, след като го хванала да употребява наркотици в градинката до бл. 6, където беше намерен трупът ѝ.

След като намушкал майка си, мъжът избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията. Арестуваният е малкият син на жертвата.

БГНЕС / И.Я.-Варна

Служители на полицията и криминалистична лаборатория претърсват района. Екип на Спешна помощ е откарал тялото за аутопсия.

Предстоят разпити на свидетели и изготвяне на експертизи за изясняване на фактите и обстоятелствата. Работата по разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна.