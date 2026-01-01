Районният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо 26-годишен мъж заради кражба на пари от дарения.

Срещу обвиняемия Делчо Жеков са повдигнати обвинения, че на 20 март тази година в Стара Загора е отнел кутия за дарения и съдържащата се в нея парична сума.

Той отишъл в зоопарка, където имало поставена кутия за дарения. След като я откачил от поставката ѝ, избягал. В района на парк „Аязмото“ отворил кутията и взел около 80 евро, които били събрани в нея.

Магистратите приеха, че са налице предпоставки, предвидени в закона, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. От всички събрани по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, в което е обвинен, като той е направил самопризнания за стореното.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжния съд в Стара Загора.

Обвиняемият е осъждан, като последното наказание – лишаване от свобода, е изтърпял през юли 2025 година.

Поставената кутия за дарения е била за набиране на средства за лечението на 8-годишно момче, страдащо от мускулна дистрофия.