Мъж открадна кутия за дарения от зоопарка в Стара Загора, съобщиха от полицията. Кутията е предназначена за лечението на 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен.

На 20 март, в 16:40 ч. във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 46-годишен мъж, че от каса на зоопарка в Стара Загора е извършена кражба на кутия за дарения с намиращата се в нея парична сума в неустановен размер.

Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Майката на Георги изрази силното си възмущение от случилото се, подчертавайки, че откраднатата кутия не е просто съд за пари, а символ на надежда за живота на детето ѝ. „Просто съм възмутена от този случай. Това не е просто дарителска кутия - за нас това е надежда, живот. В нея се крие усмивката на Георги и шансът му за бъдеще“, заяви тя пред NOVA. Жената допълни, че въпреки случилото се е благодарна на органите на реда и на служителите на зоопарка за подкрепата и бързата реакция.

Тя обясни, че лечението на детето се провежда в чужбина чрез вливания със стволови клетки, тъй като в България няма възможност за терапия. До момента са направени четири процедури, като общата стойност достига приблизително 40 000 евро. „Това е сума, непосилна за едно обикновено семейство, но благодарение на дарители успяваме да продължим. Призовавам хората - не крадете от такива кутии. Зад тях стои животът на едно дете“, апелира майката.

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов също коментира случая, като подчерта бързата реакция на институциите. „На 20 март получих сигнал от охраната, че кутията е открадната. Незабавно свалихме записите от камерите и ги предоставихме на полицията. Благодарение на бързите действия извършителят е установен - става дума за рецидивист“, заяви той.

По думите му записите са предадени на прокуратурата и по тях се работи активно. Илинов изрази надежда, че виновният ще понесе отговорност, и отправи послание за подкрепа към семейството.