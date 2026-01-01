Бул. „Тодор Каблешков“ вече е отворен в пълния си профил. След месеци работа и съдебни битки завършихме последните 80 метра, които разделяха трасето на две и затрудняваха придвижването на хиляди хора всеки ден. Това съобщи във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Трасето включва две платна с по три ленти в посока, нови тротоари, велоалеи и разделителна ивица.

Градоначалникът заяви, че Столичната община подготвя и други ключови обекти:

Изграждането на „Източна тангента“;

Реконструкцията на бул. „Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Рожен“ от жп надлеза до надлез „Надежда“, „Челопешко шосе“;

Изместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“;

Изграждане на бул. „Копенхаген“ (връзка между „Младост“ и „Дружба“), бул. „Климент Охридски“, продължението на бул. „Илиянци“ до Северна скоростна тангента.

„Много съм щастлив, че намерихме решение на още един тежък наследен проблем (...) Радвам се, че успяхме да направим този важен подарък за жителите на „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и съседните райони преди празниците“, написа Терзиев.