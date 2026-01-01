Столичният кмет Васил Терзиев съобщи, че са провели работилница за великденски яйца заедно с екипа на Националния етнографски музей.
"За мен беше важно да организираме това събитие, защото вярвам, че традициите не трябва да са само спомен. Те са жива енергия, която ни свързва и ни дава основа. Лично се включих в изписването с пчелен восък и признавам - изисква се сериозно търпение, но усещането да създадеш нещо със собствените си ръце е безценно", пише той.
"Залата се изпълни с деца, смях и цветове. Видях как техниката на нашите предци оживява в техните ръце и как тя става тяхна. Това е и моят ангажимент - общината да бъде отворено пространство за такива срещи. Искам да създаваме повече възможности, в които децата ни не просто чуват за историята ни, а я правят част от своето настояще", споделя Терзиев и пожелава светли великденски празници.