Мъж от Сливница седна зад волана на автомобил с 3.38 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 15.10 часа вчера автопатрул спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на Сливница. При тестването на водача за употреба на алкохол дрегерът отчел внушителните 3.38 промила. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от Наказателния кодекс.

Минути по-късно в ареста на районното управление попаднал и втори нарушител на правилата за движение по пътищата. При проверката на лек автомобил „Пежо“ водачът представил на униформените неистинско чуждестранно Свидетелство за управление на МПС. Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 316 от НК.

По друф случай, около 21.23 часа снощи автопатрул посетил сигнал за самокатастрофирал автомобил в село Стамболово. На място полицейските служители установили, че водачът е неправоспособен, а когато го изпробвали за употреба на алкохол, дрегерът отчел 1.41 промила. 20-годишният нарушител от същото село е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство по чл. 343Б, ал.1 от НК.