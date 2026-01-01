Групата на „Спаси София“ в Общинския съвет внася доклад за смяната на Полина Витанова като председател на Съвета на директорите на Общинското дружество „Софийски имоти“, каза на брифинг в Столичната община Борис Бонев – председател на групата на „Спаси София“ и общински съветник в Столичния общински съвет.

Мандатът на този Съвет на директорите е изтекъл преди повече от една година, но „икономическото мнозинство“ до този момент не предприема абсолютно никакви действия за провеждането на честни конкурси за избор на ново ръководство на съответното дружество.

Ние обаче няма за кога повече да чакаме, особено имайки предвид, че исторически действията на госпожа Полина Витанова, дори по най-базовия принцип и смисъл на търговския закон и на общинските наредби, са огромна репутационна щета за общинското дружество, коментира Бонев.

Общинският съвет, като принципал на общинските дружества, не може да си позволи тези репутационни щети, извън всички други морални, законови и други нарушения, които са били извършени от госпожа Полина Витанова, посочи още Бонев.