Светофарите в Самоков и част от светлинни сигнални уредби в София светят с променен зелен сигнал във формата на сърце.

Причината е отбелязването на „Часа на Земята“. Инициативата е символичен жест в подкрепа на природата и насърчаване на отговорното отношение към околната среда.

„Часът на Земята“: България се включва в глобалното послание за планетата

В Самоков пешеходните светофари излъчват зелени сърца, с което общината отправя послание за грижа към природата и общия ни дом. От администрацията призовават гражданите да се включат в инициативата, като изключат осветлението в домовете си за един час – от 20:30 до 21:30 ч.

Със зелени сърца светят и светофари в София – на бул. „Витоша“ при кръстовищата с ул. „Алабин“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Александър Стамболийски“, както и при пешеходната светофарна уредба на ул. „Шипка“ и бул. „Васил Левски“.

Инициативата цели да привлече вниманието към опазването на околната среда и да покаже, че малките действия на всеки могат да допринесат за по-добро бъдеще.